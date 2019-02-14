Предприятие из калужского Обнинска получило уникальный заказ для БАМа

Обнинск, Калужская область, , 17:12 — REGNUM Контракт на изготовление трехслойных полотен из полимерных композиционных материалов для раздвижных ворот, которые должны быть установлены на входе и выходе в новый Байкальский железнодорожный тоннель на Байкало-Амурской магистрали, получил трудовой коллектив Обнинского научно-производственного предприятия «Технология» им. А. Г. Ромашина Калужской области. Об этом 14 февраля корреспонденту ИА REGNUM сообщил генеральный директор предприятия Андрей Силкин.

Будет изготовлено три комплекта полотен, включая один резервный, со сроками поставок — апрель, май и июнь 2019 года. Каждый комплект будет включать в себя две крупногабаритные трехслойные панели высотой 6,8 метра и шириной 3,2 метра, состоящие из стеклопластиковых обшивок и заполнителя. Масса одного полотна будет составлять 850 кг. Одной из основных задач, которую предстоит решить специалистам ОНПП «Технология» в рамках реализации данного проекта, станет обеспечение заданной жесткости полотна. В случае возникновения нештатной ситуации — отказа автоматики или приводного механизма — ворота должны быть разрушены локомотивом без причинения повреждений железнодорожному составу.

«Наше предприятие имеет большой опыт в реализации таких проектов. В 1998 году мы изготавливали аналогичные конструкции для Северо-Муйского тоннеля Байкало-Амурской магистрали. И установленные тогда припортальные ворота до сих пор успешно защищают это сооружение от агрессивного воздействия окружающей среды — повышенной влажности и низких температур», — сказал Андрей Силкин.

Байкальский тоннель — это железнодорожный тоннель на Байкало-Амурской магистрали на участке Кунерма-Северобайкальск. Он расположен на границе Иркутской области и Бурятии и проходит через Байкальский горный хребет. Длина тоннеля составляет 6685,6 м. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2020 году. Ожидается, что открытие нового Байкальского тоннеля позволит в два раза увеличить пропускную способность участка Северобайкальск — Лена, что обеспечит освоение перспективных железнодорожных перевозок на северном ходу Восточно-Сибирской железной дороги.