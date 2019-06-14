В США обсуждают облик истребителя шестого поколения

Вашингтон, , 17:35 — REGNUM Американский журнал The National Interest обсудил на своих страницах, каким конструкторы и военные США представляют истребитель шестого поколения, который придет на смену истребителю F-35.

Ожидается, что истребитель шестого поколения будет иметь способность лететь на сверхзвуковой скорости без применения форсажа. Это будет сверхзвуковая крейсерская скорость.

Истребитель шестого поколения будет представлен как в пилотируемом, так и беспилотном варианте. Он будет иметь на своем покрытии большое количество различных датчиков, так называемую «умную оболочку (кожу)», что резко повысит его сенсорные способности.

У нового самолета будет максимальная связанность, это означает массовое увеличение коммуникационных и сенсорных технологий, таких как возможность поддержания связи со спутниками в реальном времени, другими летательными аппаратами и всем, что может предоставить соответствующую информацию о поле боя.

Также возможно, что новый истребитель 6-го поколения сможет использовать передовые, футуристические технологии «стелс», способные обеспечить преодоление новых, более умных средств ПВО.

На своем борту истребитель 6-го поколения, вероятно, будет нести боевые лазеры и гиперзвуковое оружие, а также будет способен проводить наступательные электронные атаки.