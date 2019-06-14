Пятница, 14 Июня 2019 года
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В России начался приём заказов на кроссовер Subaru XV Tokyo

Техника

В продажу авто поступит в середине лета

В России начался приём заказов на кроссовер Subaru XV Tokyo
Иллюстрация: Speedme
Subaru XV Tokyo

Москва, 14 июня 2019, 12:47 — REGNUM  Российские дилеры начали прием заказов на специальную версию кроссовера XV японской компании Subaru под названием Tokyo. Об этом 14 июня сообщает сообщает пресс-служба «Субару Мотор».

Сообщается, что покупателям новый японский кроссовер поступит в середине июля.

У новой модели кроссовера появились защитные накладки на бамперах и порогах кузова. Кроме того, на бока кузова нанесены чёрные наклейки.

В салоне новинки появились текстильные коврики. А название спецверсии «Tokyo» вышито на подголовниках кресел. Кроссовер укомплектован аудиосистемой Harman с десятью динамиками.

Под капотом спецверсии бензиновый двигатель на 2 литра, мощность которого составляет 150 л. с. Кроме того, авто оборудовано вариатором и системой полного привода.

Цена Subaru XV Tokyo составляет от 2 млн 369 тыс. 900 рублей.

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