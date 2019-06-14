Новые неполадки: инженеры Sony ликвидировали сбой в работе серверов PSN

Токио, , 12:43 — REGNUM В работе серверов игровой консоли PlayStation произошёл сбой, и многие пользователи не смогли подключиться к сети PSN (PlayStation Network). Однако инженеры Sony быстро исправили неполадку и снова запустили серверы, сообщается на официальном сайте PlayStation 14 июня.

На официальном сайте PlayStation отображается статус работы всех серверов и служб компании. Сейчас геймеры снова получили полный доступ к своей учётной записи, возможности играть по сети и цифровому магазину PlayStation Store.

Напомним, что функция игры с другими геймерами в режиме онлайн доступна только пользователям, оформившим платную подписку сервиса PlayStation Plus. С её помощью также можно получать специальные скидки в PS Store и по две бесплатных игры каждый месяц.

При помощи PlayStation Network геймеры могут общаться друг с другом (используя специальный встроенный сервис «тусовка»), пользоваться цифровым магазином PlayStation Store и получать трофеи за достижения в играх. В PS Network зарегистрировано более 100 млн пользователей по всему миру.

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