Персонажи Tem Fortress 2 станут командой сосисок в виртуальной реальности

Вашингтон, , 16:49 — REGNUM Персонажи командного шутера Team Fortress 2 станут сосисками в новом обновлении для VR-песочницы Hot Dogs, Horseshoes and Handgrenades. При этом к оригинальному геймплею TF2 прибавят три новых игровых режима для виртуальной реальности, сообщил портал PCGamesN 12 июня.

Разработчики Hot Dogs, Horseshoes and Handgrenades сообщают, что в новом обновлении геймеры получат всех персонажей, оружия и карты из оригинальной Team Fortress 2, полностью переделанные для устройств виртуальной реальности. По словам создателей обновления, игровые автоматы будут ощущаться так, «словно они были настоящим огнестрельным оружием».

При этом к оригинальному контенту добавятся три новых многопользовательских режима: Food Fight, Dog Eat Dog и Meat vs Mob. В каждом из них геймерам придётся выполнять особые задания для достижения победы. Обновление выйдет 28 июня 2019 года.

Напомним, Hot Dogs, Horseshoes and Hand Grenades — юмористическая игра-песочница для устройств виртуальной реальности. В ней геймеры управляют антропоморфными сосисками и сражаются с другими геймерами при помощи огнестрельного оружия. Игровой процесс проекта предлагает максимально реалистичные ощущения от использования оружия и множество игровых режимов.

Team Fortress 2 — это командный шутер от разработчиков из Valve. В TF2 две команды игроков (синие и красные) сражаются на различных полигонах и выполняют разнообразные задания (захват флага, сопровождение груза, ликвидация врага и т.п.). Отличительной особенностью игры стала система классов персонажей, каждый из которых обладает уникальным вооружением и ролью в команде.

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