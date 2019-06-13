Четверг, 13 Июня 2019 года
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Компания AT&T решила отменить предзаказы Samsung Galaxy Fold

Техника

Она разослала клиентам письма с извинениями

Вашингтон, 13 июня 2019, 14:01 — REGNUM  Компания AT&T отменила предзаказы на складные смартфоны Samsung Galaxy Fold из-за длительной задержки поставок. Об этом 13 июня сообщил портал Engadget.

Компания удерживала их даже после того, как их ещё в мае 2019 года об отмене объявила Best Buy — одна из крупнейших сетей магазинов электроники в США. AT&T разослала своим клиентам письма, в которых сообщила, что поскольку Samsung отложила выпуск Galaxy Fold, компания не может больше удерживать предзаказы. Стоит отметить, что все сделавшие их получат промо-карту на сумму 100 долларов.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что компания Samsung назвала новые сроки выхода Galaxy Fold на рынок. Смартфон появится в продаже в июле 2019 года. Точную дату компания назовёт на специальной презентации, которая пройдет в июне.

Читайте ранее в этом сюжете: Смартфоны Galaxy Fold поступят в продажу в июле — СМИ

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