Компания AT&T решила отменить предзаказы Samsung Galaxy Fold

Вашингтон, , 14:01 — REGNUM Компания AT&T отменила предзаказы на складные смартфоны Samsung Galaxy Fold из-за длительной задержки поставок. Об этом 13 июня сообщил портал Engadget.

Компания удерживала их даже после того, как их ещё в мае 2019 года об отмене объявила Best Buy — одна из крупнейших сетей магазинов электроники в США. AT&T разослала своим клиентам письма, в которых сообщила, что поскольку Samsung отложила выпуск Galaxy Fold, компания не может больше удерживать предзаказы. Стоит отметить, что все сделавшие их получат промо-карту на сумму 100 долларов.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что компания Samsung назвала новые сроки выхода Galaxy Fold на рынок. Смартфон появится в продаже в июле 2019 года. Точную дату компания назовёт на специальной презентации, которая пройдет в июне.

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