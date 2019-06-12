В Китае прошла операция по удалению желчного пузыря через сеть 5G

Ухань, Китай, , 05:33 — REGNUM Доктора из центральной китайской провинции Хубэй успешно провели удаленную операцию на желчном пузыре на расстоянии 200 км от пациента через сеть связи 5G, сообщает 11 июня агентство Синьхуа.

Лапароскопическая холецистэктомия длилась примерно час, сообщили в Хубэйском отделении китайского оператора связи China Mobile. На протяжение всего процесса было непрерывно доступно интернет-соединение через сеть 5G.

Операция проводилась в Отделении лесного хозяйства Шэньнонцзя клиники Тайхэ, а данные передавались через интернет-соединение команде экспертов клиники Тайхэ города Шиянь. Благодаря технологии 5G в работе не было никаких задержек, а жизненные показатели пациента оставались стабильными после проведения операции.

«Технология 5G гарантирует четкость и непрерывность передачи потокового видео и фото. Благодаря этому все больше докторов могут кооперироваться для проведения операций невзирая на дистанцию между ними», — завил представитель компании China Mobile Гуй Куньпэн.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года в китайском города Гаочжоу провинции Гуанчжоу была проведена первая эндоскопическая операция на сердце на расстоянии между пациентом и хирургом в 400 км через сети связи пятого поколения.

Читайте также: Китайские хирурги провели удаленно операцию на сердце через сети 5G

Читайте ранее в этом сюжете: В китайском Тяньцзине прошла первая инспекция ЛЭП беспилотниками через 5G