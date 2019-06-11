Армия США получит боевые лазеры и гиперзвуковые ракеты в 2022-2023 годах

Вашингтон, , 21:34 — REGNUM Сухопутные войска США через свою пресс-службу проинформировали о наращивании усилий по созданию оружия направленной энергии к 2022 финансовому году и гиперзвукового оружия к 2023 финансовому году. Об этом сообщает ресурс Defence Blog.

В отношении оружия направленной энергии речь идет о многоцелевом высокоэнергетическом лазере (Multi-Mission High Energy Laser — MMHEL). Его мощность будет составлять 50 киловатт. Боевой лазер будет устанавливаться на модифицированной под эту задачу боевой машине Stryker. К концу 2022 года СВ США должны представить одну батарею из четырех таких машин.

Данная батарея будет решать задачи ПВО ближнего радиуса действия для бригады и уничтожать беспилотные летательные аппараты, вертолеты, ракеты, артиллерийские снаряды и минометные мины.

Что касается системы гиперзвукового оружия, то речь идет о наземной пусковой установке на автомобильном шасси. Данная система также будет организована в батарею из четырех ПУ. Каждая пусковая установка будет нести два пусковых контейнера для гиперзвуковых ракет. Итого получается восемь пусковых контейнеров на одну батарею. Скорость гиперзвуковой ракеты будет более 5 Махов.

Военные США считают эту гиперзвуковую систему не дальнобойной артиллерией, а стратегическим оружием, которое будет использоваться для достижения стратегических результатов.