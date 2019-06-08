В США перенесли запуск ракеты-носителя Falcon Heavy с военным спутником

Вашингтон, , 11:18 — REGNUM Запуск сверхтяжёлой ракеты-носителя Falcon Heavy с военным американским спутником, планировавшийся на 22 июня, произойдёт не раньше 24 июня. Об этом сообщает портал Space.com со ссылкой на заявление представителя космического центра ВВС США Райаны Роуз.

Предстоящий запуск Falcon Heavy будет произведён в интересах ВВС США. Планируется, что во время этого запуска на орбиту будет выведен военный спутник Advanced Extremely High Frequency 5. Этот старт станет третьим в истории ракет-носителей этого типа. Первый испытательный запуск Falcon Heavy состоялся 6 февраля 2018 года, второй запуск — в апреле 2019 года. Первоначально третий запуск планировался на 22 июня, однако подготовка к запуску потребовала больше времени.

«Сейчас мы заканчиваем окончательную сборку, проводим подготовку к запуску. Мы ожидаем, что запуск будет произведён не ранее 24 июня… Мы хотим убедиться, что мы готовы к успешному запуску», — рассказала Роуз.

Ракета-носитель сверхтяжёлого класса Falcon Heavy разработана американской компанией SpaceX на основе ракеты-носителя Falcon 9. Первая ступень Falcon Heavy состоит из трёх модифицированных ракет первой ступени Falcon 9, эта часть ракеты-носителя может использоваться повторно. Так, в предстоящем запуске будут использоваться две модифицированные ступени, которые применялись для предыдущего запуска Falcon Heavy.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 апреля компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon Heavy со спутником связи Arabsat 6A. Спутник, принадлежащий компании из Саудовской Аравии, был успешно выведен на околоземную орбиту.