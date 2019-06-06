В США испытали электромагнитную пушку с гиперзвуковой скоростью снаряда

Вашингтон, , 19:19 — REGNUM ВМС США провели испытания гиперзвукового электромагнитного орудия, также известного под обозначением рельсотрон, сообщает 6 июня портал Space.com.

По информации портала, тестовые стрельбы проводились на Северо-западном военном полигоне.

Результаты испытаний оценивались сразу в нескольких плоскостях, включая демаскирующие эффекты электромагнитного оружия.

Разработчики утверждают, что им удалось сократить время перезарядки для следующего выстрела до двух минут, а снаряд, выпущенный из рельсотрона, разогнался до скорости, в шесть раз превышающей скорость звука.

В числе недостатков указывается необходимость оборудования корабля, вооруженного таким орудием, многоступенчатой защитой от электромагнитного излучения.

Кроме того, мощное электромагнитное излучение такой установки сильно облегчает обнаружение боевого корабля и делает его более уязвимым для противокорабельных ракет.

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