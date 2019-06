«Достойные проводы»: серверы Uncharted и The Last of Us закроют в сентябре

Санта-Моника, США, , 12:39 — REGNUM Американская компания-разработчик видеоигр Naughty Dog 5 июня объявила на своём официальном сайте о скором закрытии многопользовательских серверов для игр Uncharted 2, Uncharted 3 и The Last of Us на консоли PlayStation 3. Закрытие состоится 3 сентября 2019 года.

Представители компании сообщают, что серверы этих игр активно работали на протяжении почти десяти лет. Разработчики хотят удостоверится что у двух частей Uncharted и The Last of Us будут «достойные проводы», поэтому до официального закрытия серверов все многопользовательские дополнения станут для игроков «совершенно бесплатными».

Серверы игр закрываются ввиду падающей популярности консоли PlayStation 3 — вероятно, уже в этом году разработчики из Sony представят новое поколение игровых консолей и официально анонсируют PlayStation 5.

Напомним, следующим проектом американской студии Naughty Dog станет продолжение survival-horror игры The Last of Us. Она должна рассказать о событиях, произошедших спустя петь лет после финала первой части игры. Главной героиней проекта станет Элли, а Джоэл (главный протагонист оригинала) выступит как персонаж второго плана. Дата релиза The Last of Us 2 пока официально не сообщается.

