Китай выдал лицензии 5G четырем первым компаниям

Пекин, , 06:23 — REGNUM Китай выдал первые четыре лицензии на коммерческое использование систем связи пятого поколения, сообщает 6 июня агентство Синьхуа.

Министерство промышленности и информационных технологий Китая выдало лицензии для коммерческого использования технологий связи пятого поколения 5G четырем компаниям. Первыми лицензии получили крупнейшие операторы связи Поднебесной China Telecom, China Mobile и China Unicom, а также компания China Broadcasting Network.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство промышленности и информационных технологий Китая заявило о готовности выдавать лицензии на коммерческое использования сетей связи пятого поколения в виду зрелости технологии.

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