Четверг, 6 Июня 2019 года
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Китай выдал лицензии 5G четырем первым компаниям

Техника

Ими стали China Telecom, China Mobile и China Unicom, а также компания China Broadcasting Network

Пекин, 6 июня 2019, 06:23 — REGNUM  Китай выдал первые четыре лицензии на коммерческое использование систем связи пятого поколения, сообщает 6 июня агентство Синьхуа.

Министерство промышленности и информационных технологий Китая выдало лицензии для коммерческого использования технологий связи пятого поколения 5G четырем компаниям. Первыми лицензии получили крупнейшие операторы связи Поднебесной China Telecom, China Mobile и China Unicom, а также компания China Broadcasting Network.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство промышленности и информационных технологий Китая заявило о готовности выдавать лицензии на коммерческое использования сетей связи пятого поколения в виду зрелости технологии.

Читайте ранее в этом сюжете: Китай уже готов выдавать коммерческие лицензии на технологию связи 5G

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