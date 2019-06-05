Среда, 5 Июня 2019 года
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СМИ: Очередные испытания ракеты BrahMos признаны в Индии неудачными

Техника

Ранее власти Индии официально заявили об успешных пусках этой ракеты с истребителей Су-30МКИ

Нью-Дели, 5 июня 2019, 23:35 — REGNUM  Испытательный пуск сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos в Индии завершились неудачей, сообщает 5 июня издание New Indian Express со ссылкой на пресс-службу военного ведомства страны.

По утверждению издания, испытания проводились в восточном индийском штате Одиша. После запуска, произведённого 4 июня на полигоне Чандипур, ракета ушла с заданной траектории и упала в море, пролетев 10 км.

Комиссия выясняет причины и подробности аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Индии заявили о целом ряде успешных испытательных пусков сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos в сухопутном, надводном и воздушном вариантах.

Более того, заявлялось о планах заказать партию таких ракет в варианте воздушного базирования для вооружения ими 40 истребителей Су-30МКИ ВВС Индии.

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