ПРО США представляет угрозу безопасности полетов гражданской авиации

Вашингтон, , 16:40 — REGNUM В районе расположения станции обнаружения пусков баллистических ракет и командного пункта Объединённой системы аэрокосмической обороны США и Канады (NORAD) на Аляске собираются увеличить бесполётную зону. По данному вопросу запланировано проведение открытых слушаний о возможностях по расширению этой зоны

Мероприятия на этой неделе будут проводиться в городах Фейрбенкс, Анкоридж и Андерсон. Расширение бесполётной зоны может вызвать нарушение авиасообщения между этими населенными пунктами, а с учётом сурового климата на Аляске это осложнит жизнь местных жителей.

По мнению ряда экспертов, ограничение гражданского авиасообщения вызвано несовершенством американской системы ПРО, работа которой может представлять угрозу воздушным судам.

Жители Аляски получают дополнительные неудобства, и при этом эффективность системы ПРО США и её способность противостоять удару баллистическими ракетами вероятного противника под большим сомнением. В 2017 году комплексы системы ПРО морского базирования Aegis и системы ПВО-ПРО Patriot наземного базирования не смогли поразить северокорейскую ракету «Хвасон-14», пролетающую над территорией Японии.

Эффективность стратегической системы ПРО наземного базирования (GMD), один из позиционных районов которой расположен на Аляске, также под вопросом. Попытки её совершенствования не дали результатов. На днях Пентагон прекратил работы над программой Redesigned Kill Vehicle. Предполагалось заменить боеголовки противоракет системы GMD на более совершенные. На эту программу было уже потрачено более 672 миллионов долларов из 1 миллиарда. Работы были остановлены из-за большого количества возникших технических проблем.