Московский специнститут представил приборы контроля радиационной обстановки

Москва, , 15:56 — REGNUM Разработчики Специализированного научно-исследовательского института приборостроения (АО «СНИИП») представили образцы оборудования для контроля радиоактивных выбросов в атмосферу на выставке MetrolExpo 2019, сообщает 5 июня пресс-служба предприятия.

«В основном наши приборы используются в составе автоматизированных систем радиационного контроля или контроля радиационной обстановки на многих объектах использования атомной энергии. Здесь мы представили новые образцы устройств детектирования», — сообщил ведущий инженер-радиохимик АО «СНИИП» Петр Солодских.

Устройства детектирования предназначены для измерения объёмной активности инертных газов по бета-излучению и для измерения объёмной активности радионуклида йод-131. Отмечается, что микропроцессорные контроллеры в обоих представленных блоках детектирования, кроме традиционных функций обработки первичной информации выполняют функции диагностики, сравнения измеренных параметров с пороговыми значениями, осуществляют передачу данных в систему в цифровом стандарте.

Выставка «Точные измерения — основа качества и безопасности» (MetrolExpo 2019) проходила с 15 по 17 мая 2019 года в Москве на ВДНХ. Мероприятие проходит ежегодно и приурочено ко Всемирному дню метрологии, который отмечается 20 мая.

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