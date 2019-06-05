В Китае стартовала вторая выставка навигационных решений для системы BeiDou

Нанкин, Китай, , 07:52 — REGNUM Выставка космических спутников открылась в столице китайской провинции Цзянсу городе Нанкине 4 июня, сообщает агентство Синьхуа.

Вторая Китайская (Нанкинская) выставка решений для спутниковых навигационных систем BeiDou привлечет порядка 200 участников и 5000 посетителей, отметили её организаторы. Более 30 ученых и академиков в области космических спутников и высокотехнологических сфер промышленности также примут участие в мероприятии.

В числе решений и приложений для спутниковой навигационной системы BeiDou будут представлены беспилотники, дроны, беспилотные корабли, исследовательское и картографическое оборудование, умные роботы, транспортные средства и шлемы виртуальной реальности.

Названная в честь созвездия Большого Ковша, китайская навигационная система BeiDou является аналогом и конкурентом американской GPS, российской GLONASS и европейкой Galileo. В настоящее время на орбите находится группировка из 38 спутников BeiDou и еще от шести до восьми будут запущены в 2019 году.