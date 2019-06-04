СМИ: Китай готовит первый запуск с подвижного морского космодрома

Пекин, , 23:29 — REGNUM Китай готовится осуществить первый в своей истории космический старт с передвижной морской платформы в Жёлтом море, сообщает 4 июня интернет-портал Spaceflight Now.

Портал утверждает, что утром 5 июня в 07:30 мск с морской платформы будет запущена ракета-носитель «Чанчжэн-11» с несколькими космическими спутниками.

Официальных подтверждений этой информации нет.

Напомним, китайская четырёхступенчатая ракета-носитель «Чанчжэн-11» ранее применялась для космических стартов с наземного космодрома Цзюцюань.

Читайте ранее в этом сюжете: «Космический командующий» США заявил о «русской угрозе» в космосе