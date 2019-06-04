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СМИ: Китай готовит первый запуск с подвижного морского космодрома

Техника

Ракета-носитель «Чанчжэн-11» с несколькими спутниками должна быть запущена 5 июня с морской платформы в Жёлтом море

СМИ: Китай готовит первый запуск с подвижного морского космодрома
Cristóbal Alvarado Minic
Запуск ракеты Чанчжэн-11

Пекин, 4 июня 2019, 23:29 — REGNUM  Китай готовится осуществить первый в своей истории космический старт с передвижной морской платформы в Жёлтом море, сообщает 4 июня интернет-портал Spaceflight Now.

Портал утверждает, что утром 5 июня в 07:30 мск с морской платформы будет запущена ракета-носитель «Чанчжэн-11» с несколькими космическими спутниками.

Официальных подтверждений этой информации нет.

Напомним, китайская четырёхступенчатая ракета-носитель «Чанчжэн-11» ранее применялась для космических стартов с наземного космодрома Цзюцюань.

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