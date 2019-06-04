Первый авианосец китайской постройки проводит испытания палубной авиации

Пекин, , 17:57 — REGNUM Палубные самолёты из состава авиакрыла первого авианосца китайской постройки Type 001A совершили первые взлеты и посадки, сообщает 4 июня портал defenseworld.net со ссылкой на китайские СМИ.

В качестве доказательства тестирования авиакрыла нового авианосца ВМС Китая портал приводит спутниковые снимки, на которых видны характерные следы от шасси самолётов, оставляемые ими возле аэрофинишеров при посадке на палубу.

Напомним, авианосец проекта Type 001A вернулся на верфь в Даляне, завершив шестой этап морских испытаний. Корабль пока не получил имени, так как еще не включен в состав ВМС НОАК.

Как сообщало ИА REGNUM, первый китайский авианосец заложен в ноябре 2013 года. Корабль водоизмещение порядка 50 тыс. тонн оснащён авиатрамплином для взлёта палубных истребителей J-15. Кроме того, в перспективе китайские военные планируют вооружить авиакрыло корабля истребителями пятого поколения J-31, находящимися пока на стадии разработки.

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