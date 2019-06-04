Япония намерена участвовать в строительстве окололунной станции NASA

Токио, , 11:49 — REGNUM Руководство Японии намерено вложить средства и силы в строительство окололунной станции Gateway. Конкретный план своего участия в этой программе США Токио уже начало разрабатывать. Документ планируется представить до конца 2019 года. Об этом говорится в докладе, одобренном на заседании кабинета министров Японии сегодня, 4 июня.

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В плане должны быть определены суммы средств, которые государство готово вложить в американскую лунную программу, а также технологии, которые будут использованы в ходе строительства объекта. Кроме того, предстоит наметить и среднесрочные и долгосрочные цели Японии в этом проекте NASA.

«Нужно конкретно определить, каким образом наша страна сможет принять участие в программе Gateway», — приводит ТАСС слова министра Японии Синдзо Абэ.

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Как сообщало ИА REGNUM, переговоры о создании окололунной станции стартовали в 2013 году. Осенью 2017 года в ходе прошедшего в Австралии Международного астрономического конгресса космические агентства РФ и США договорились о создании лунной космической станции Deep Space Gateway. Недавно название проекта было изменено на Lunar Orbital Platform — Gateway. Запуск первого модуля запланирован на 2024−2026 годы.

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