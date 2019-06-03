Илон Маск перенёс игру Cuphead на приборную панель Tesla

Пало-Альто, США, , 15:59 — REGNUM Илон Маск стал гостем подкаста Ride the Lightning, который вышел на официальном сайте подкастов Tesla 2-го июня. В нём изобретатель рассказал, что его компания перенесла на приборную панель электрокара один из уровней игры Cuphead.

Мужчина отметил, что разработчики игры также принимали участие в портировании своего проекта на Tesla. Затея удалась благодаря частичному переносу движка Unity (на нём создана Cuphead) в электрокар. Сообщается, что уже сейчас игра идёт на приборной панели без зависаний.

Разработчики из Studio MDHR планируют выпустить полноценную версию игры для Tesla летом 2019 года. В эту версию войдёт только уровень Inkwell Isle One, а управление будет осуществляться при помощи проводного контроллера — только так можно гарантировать плавность игрового процесса.

Ранее Илон Маск заявлял о портировании на приборную панель Tesla классических игр от Atari. Сообщалось, что в список игр войдут гоночный симулятор Pole Position, шутер Tempest и аркада Missile Command. При этом в Pole Position можно будет играть при помощи руля автомобиля.

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