Тюнинг-ателье Hennessey создало джип на 1000 л. с

Остин, США, , 15:30 — REGNUM На основе Jeep Gladiator техасское тюнинг-ателье Hennessey создало пикап Maximus 1000. Об этом сообщает портал Motor1.

Всего таких авто произведено 24 экземпляра.

Мастера ателье оснастили Maximus 1000 мотором V8 на 6,2 литра от двухдверки Dodge Challenger SRT Hellcat. При этом движок был доработан фирменным комплектом HPE1000. Изменениям подверглась и топливная система с электрикой.

После обновления мощность мотора выросла с 717 до 1014 л. с. Он агрегатируется с 8-скоростной автоматической коробкой передач.

Стоимость авто составила 200 тыс. долларов (около 13 млн рублей).

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