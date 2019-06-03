Назван объем продаж Renault Samsung Motors за I квартал 2019 г

Сеул, , 11:16 — REGNUM В мае 2019 года объем продаж южнокорейской автомобилестроительной компании Renault Samsung Motors сократился на 11,6%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компанией.

По их словам, в мае 2019 года объем продаж компании составил 14 228 автомобилей (на внутреннем рынке 6 130 единиц, за рубежом — 8 098 единиц).

Известно, что объем продаж на внутреннем рынке сократился на 16,5%, по сравнению с маем прошлого года, а объем продаж в период с января по май 2019 года сократились на 14,4%, до 28 942 единиц.

Кроме того, экспорт автомобилей в мае 2019 года сократился на 7,5%, а общий объем экспорта в первом квартале года сократился на 45,6%, до 38 216 единиц.

Известно, что в мае 2019 года было продано 2 313 автомобиля модели QM6, 787 автомобилей SM6, 417 автомобилей SM7.

Кроме того, в мае 2019 года было экспортировано 4 882 автомобиля Nissan Rogue и 3 216 автомобилей QM6. По сравнению с прошлым годом, экспорт данных видов автомобилей сократился на 6,1% и 0,8% соответственно.