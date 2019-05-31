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В Крыму экипажи приступили к финальному этапу конкурса «Авиадартс-2019»

Техника

В соревновании были задействованы более 100 единиц авиационной техники

В Крыму экипажи приступили к финальному этапу конкурса «Авиадартс-2019»
Александр Маркин
Су-34

Феодосия, Крым, 31 мая 2019, 10:49 — REGNUM  В рамках конкурса «Авиадартс-2019» экипажи самолетов бомбардировочной авиации нанесли ракетно-бомбовые удары по наземным целям условного противника. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба Черноморского флота.

Конкурс проходил в Крыму на полигоне Чауда под Феодосией.

«Экипажи самолетов Су-34 и Су-24М выполнили практические бомбометания и пуски неуправляемых авиационных ракет (НАР) в ходе конкурса «Авиадартс-2019», — сообщает пресс-служба военного ведомства.

Сообщается, что обстановка на конкурсе была максимально приближена к боевой.

В «Авиадартс-2019» участвовали 60 экипажей дальней, военно-транспортной, оперативно-тактической и армейской авиации, соединения и части всех военных округов и Северного флота. Всего в конкурсе было задействовано более 100 единиц авиационной техники.

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Военные учения
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