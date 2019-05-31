У украинских «Кентавров» нашли ещё один серьёзный недостаток

Киев, , 09:29 — REGNUM Новые десантно-штурмовые катера типа «Кентавр» ВМС Украины не только постоянно дают крен, но и, как оказалось, не могут развивать быструю скорость. Несоответствие максимальной скорости заявленным техническим характеристикам у военных судов было выявлено в ходе заводских испытаний. Сообщение об этом было размещено на странице «Флота Украины» в Facebook.

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Как заявил начальник управления кораблестроения командования ВМС Украины Василий Радчук, над этими недостатками «будут работать заводчане, возможно, внесут некоторые коррективы в параметры катера».

https://www.facebook.com/fleetua/posts/2286550331618077

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый катер проекта 58 503 спустили на воду в сентябре 2018 года. Как заявлял секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, эти корабли «полностью соответствуют лучшим мировым образцам». Они вооружены системой залпового огня и двумя боевыми модулями с крупнокалиберными пулеметами и гранатометами, способны развивать скорость 40 узлов и перевозить 36 морских пехотинцев со штатным вооружением.

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Украинцы высмеяли заложенные на заводе Порошенко катера «Кентавр»

Как сообщало ИА REGNUM, строительство двух десантных катеров проекта № 58 503 под названием «Кентавр», предназначенных для военно-морских сил Украины, было начато на Киевском судостроительном заводе в декабре 2016 года. Пользователи соцсетей высмеяли суда, назвав их «корытами».

Первый украинский серийный десантно-штурмовой катер проекта «Кентавр-ЛК» был спущен на воду в Киеве в сентябре 2018 года. Как отметил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов, боевая единица усилит возможности ВМС Украины по «противодействию российской агрессии на всем побережье от Черного до Азовского моря».

Напомним, ранее руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут заявил, что у «Кентавров» обнаружилось множество проблем, включая то, что катер не может «стоять ровно» и даёт ощутимый крен.