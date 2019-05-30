Компания Bentley представит новый седан Flying Spur в июне

Лондон, , 10:08 — REGNUM Британская компания Bentley представит новый седан Flying Spur 11 июня 2019 года. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Плавными линиями новый седан будет похож на модель Continental GT. Bentley Flying Spur будет выпущен на одной платформе с Porsche Panamera. Это будет первый автомобиль британской компании с полноуправляемым шасси. Благодаря новому шасси седан будет более устойчивым на больших скоростях и станет более маневренным в городе.

Новинка также получит систему контроля крена Bentley Dynamic Ride. Под капотом полноприводного Flying Spur может быть установлен твин-турбомотор V8, а также шестилитровый агрегат W12, который выдает 635 л. с.

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