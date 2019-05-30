Компания Toyota обновила Lexus RX и RXL

Токио, , 08:01 — REGNUM Японская корпорация Toyota Motor сделала рестайлинг кроссоверов Lexus RX и RXL. Об этом 30 мая сообщается на портале SpeedMe.

Главные изменения автопроизводители произвели в салоне автомобиля. Там появился 12,3-дюймовый сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы. В базовой версии машина комплектуется 8,0-дюймовым сенсорным дисплеем от текущей версии модели. Новая развлекательная система включает в себя поддержку Apple Carplay и Android Auto.

Новый кроссовер будет более безопасным — каждый Lexus RX уже в базовой версии будет оснащаться улучшенным набором технологий безопасности Lexus. Он будет включать в себя помощь в удержании полосы движения и систему обнаружения пешеходов. Кроме того, система безопасности теперь может обнаруживать в том числе велосипедистов.

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