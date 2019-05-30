В Доминиканской Республике протестировали связь стандарта 5G

Санто-Доминго, , 05:06 — REGNUM Мобильный оператор Доминиканской Республики VIVA провел первое тестирование связи пятого поколения (5G), сообщает Prensa Latina.

Сообщается, что тестовый запуск связи 5G проходил в сотрудничестве со шведской компанией Ericsson. Подключение было проведено на выставке в присутствии президента Доминиканской Республики Данило Медины. У посетителей мероприятия была также возможность ознакомиться с преимуществами сетей пятого поколения.

По словам гендиректора VIVA Марко Эррера, запуск 5G в Доминиканской Республике даст лидерство этой стране и позволит доминиканцам пользоваться интернетом на высоких скоростях. Он отметил, что Доминиканская Республика стала первой страной в Карибском регионе, запускающей сети связи пятого поколения.