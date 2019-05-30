Сборка одного из первых серийных истребителей Су-57 попала на видео

Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 00:08 — REGNUM Процесс серийной сборки российского истребителя пятого поколения Су-57 в одном из цехов завода в Комсомольске-на-Амуре впервые попал на видео и размещен в Сети.

Видеоролик опубликовал телеканал «Звезда».

По утверждению журналиста телеканала, остов истребителя, поступивший в цех, через девять дней оснащается всеми нужными компонентами и уходит на лётно-испытательную станцию.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года президент России Владимир Путин заявил, что для ВКС России заказана первая серия из 76 истребителей пятого поколения Су-57. Они должны быть произведены до конца 2028 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдеп грозит Турции законом о противниках США из-за покупки Анкарой С-400