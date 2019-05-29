На трёх заводах в Санкт-Петербурге в апреле вырос объём производства авто

Санкт-Петербург, , 15:15 — REGNUM Автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota в Санкт-Петербурге произвели в апреле 2019 года на 11% больше легковых автомобилей, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит агентство «Auto-Dealer-СПб».

По данным агентства, в апреле на трёх заводах Санкт-Петербурга было выпущено 36 300 автомобилей. Всего же за первые четыре месяца 2019 года автозаводы Северной столицы произвели 129 300 легковых автомобилей. Это на на 7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

По словам генерального директора «Auto-Dealer-СПб» Михаила Чаплыгина, «в апреле петербургская динамика была более, чем в 2 раза выше российской». Он связывает такой рост с увеличением зарубежного спроса и популярностью автомобилей, произведенных в Санкт-Петербурге, на зарубежных рынках. Так, Toyota Camry стала самой популярной моделью авто в Казахстане.

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