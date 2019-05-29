GM и Bechtel планируют построить тысячи станций зарядки электрокаров в США

Вашингтон, , 08:18 — REGNUM Крупнейшая американская автомобильная корпорация General Motors совместно со строительной компанией Bechtel собираются построить тысячи станций быстрой зарядки электромобилей в Соединённых Штатах. Об этом сообщается на портале Green Car Reports.

Сообщается, что договор о создании совместного предприятия находится на стадии подписания меморандума о взаимопонимании (МОВ). General Motors ищет инвесторов для финансирования этого предприятия.

Руководители обеих компаний заявили, что зарядные станции будут располагаться не только вдоль автомагистралей между штатами, что позволит путешествовать владельцам электромобилей на большие расстояния, но и будут размещаться в городских районах.

Зарядные станции будут соответствовать стандартам SAE и IEEE, поэтому они подойдут для электромобилей любого автопроизводителя.

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