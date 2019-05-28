УАЗ «Патриот» получил новые опции

Ульяновск, , 08:54 — REGNUM Ульяновский автопроизводитель расширил опциональное оснащение внедорожника УАЗ «Патриот». Об этом сообщает пресс-служба автозавода.

Теперь оборудование из специальной версии Life Style будет доступно и для более дешёвых версий комплектации авто.

Так, в комплектациях «Классик» и «Оптимум» появится возможность установки аудиосистемы с поддержкой формата mp3 и четырёх динамиков. Кроме того, в опциях оснащения авто будет пластиковый кожух запасного колеса с надписью «Patriot».

В оснащении версии «Классик» появится система парковки с датчиками и звуковое оповещение. В опции «Оптимум» будут дополнительные сонары в переднем бампере.

Для комплектаций «Классик» и «Оптимум» также будет доступен пакет «Безопасная парковка». В него будет входить камера заднего обзора. Этот пакет доступен только с пакетом «Мультимедиа».

Первые автомобили с обновлённым списком допоборудования появятся в продаже в июне 2019 года.

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