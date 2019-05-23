На УАЗе сменился генеральный директор

Ульяновск, , 14:15 — REGNUM На Ульяновском автомобильном заводе (УАЗ) на должность генерального директора назначен Адиль Ширинов. Об этом сообщает пресс-служба «Соллерс».

На посту гендиректора УАЗа Ширинов сменил Вадима Швецова, который останется главой СП «Форд Соллерс». До назначения гендиректором УАЗа Ширинов занимал должности заместителя гендиректора и коммерческого директора компании «Соллерс». В его обязанности входило ведение коммерческих переговоров с партнерами. Также новый гендиректор руководил основными проектами СП «Форд Соллерс», которые были направлены на стабилизацию бизнеса при падении рынка.

Кроме того, Ширинов организовал создание современных производственных мощностей для выпуска машин иностранных брендов.

На новой должности новый гендиректор будет заниматься реализацией продуктовой стратегии Ульяновского автозавода, повышением уровня продаж машин и развитием совместных с СП «Форд Соллерс» программ локализации компонентной базы. Новый руководитель также будет отвечать за создание общей базы поставщиков и курировать построение дилерской сети.

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