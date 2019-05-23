На юге Украины испытали ракеты с разделяющейся боеголовкой

Киев, , 15:19 — REGNUM На полигоне ВСУ состоялись очередные испытания ракет повышенной дальности «Ольха-М», и ракет с кассетной боевой частью «Ольха-Р», заявил бывший секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов 23 мая на своей странице в социальной сети Facebook.

«Украинские учёные и производственники продолжают выполнять задачи по реализации ракетной программы, цель которой — до конца года принять на вооружение ракеты «Ольха-М», «Ольха-Р» и мобильный комплекс крылатых ракет «Нептун», — рассказал Турчинов.

Он выразил надежду, что перестановки руководства оборонной сферы не отразятся на плане реализации ракетной программы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинское руководство заявило о создании ракет, способных переносить боеголовку массой 150 кг на расстояние свыше 1 тыс. км.

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