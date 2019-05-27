Социальные сети запустили турнир для разработчиков мобильных игр

Москва, , 17:53 — REGNUM Социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» запустили конкурс разработчиков мобильных игр Games Cup. Сайт и группа турнира появились в сети 27 мая 2019 года.

Мероприятие коснется как профессиональных геймдизайнеров, так и новичков в отрасли: побороться за денежные призы можно будет в двух номинациях «Pro» и «New Star». В каждой номинации будет разыграно три призовых места. Призами для опытных участников станут установки на платформах «ВКонтакте» и «Одноклассники» — тройка лидеров получит от 400 000 до 1 000 000 инсталлов (то есть организаторы позаботятся о продвижении проекта).

Юные студии получат награду в денежном эквиваленте — от 200 000 до 600 000 рублей. Специальный приз турнира от «Одноклассников» в 300 000 рублей достанется проекту, в котором жюри найдет самый оригинальный способ внедрения социальных механик в игровой процесс.

Конкурс продлится в три этапа — первый, прием заявок, продлится до 27 сентября 2019 года. К этому времени желающие участвовать должны создать проект на платформе организаторов конкурса. Далее тайным голосованием в начале октября жюри выберет победителей, а 11 октября объявит результаты.

Турнир Games Cup проводится второй раз. В 2018 году победителем в номинации Pro стала команда разработчиков Stark Games с игрой «Веселый повар», а звание New Star ушло Максиму Кочергину с проектом «Необычная головоломка».