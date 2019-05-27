Названо лучшее подержанное авто сегмента SUV на российском рынке

Москва, , 15:25 — REGNUM Самым популярным подержанным авто сегмента SUV в России стал Lexus LX570. Рейтинг опубликовал интернет-портал Drom.ru.

Спортивно-утилитарный автомобиль Lexus LX570 набрал 9,5 балла из 10 возможных.

Второе место в сегменте SUV занял Lexus IS250. Автолюбители поставили ему 9,4 балла.

По 9,3 балла получили: Lexus GS350, Lexus LS600hL, Lexus RX450h, Lexus GX460, Lexus GS250, Audi A7, Land Rover Range Rover Evoque

Стоит отметить, что среди интерьеров самым лучшим признан салон BMW X6. Ему посетители сайта поставили 9,6 балла.

Рейтинг составлен по итогам опроса автолюбителей, которые продали свои авто через сайт Drom.ru. Опрос предусматривал оценку внешнего вида авто, его интерьера, мотора и ходовой части машины. В итоге получилась средняя взвешенная оценка авто.

Читайте также: Названы самые надежные автомобили SUV-сегмента в мире — СМИ