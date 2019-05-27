Названы лучшие подержанные пикапы в России — СМИ

Москва, , 14:23 — REGNUM Самыми лучшими пикапами на вторичном рынке в России стали Toyota Tundra и Cadillac Escalade. Рейтинг опубликовал интернет-портал Drom.ru.

Пикап Toyota Tundra разделил первое место в данном рейтинге с Cadillac Escalade, получив по 9,2 балла из 10 возможных.

Второе место занял Toyota Land Cruiser. Автолюбители поставили ему 9,1 балла. На третьем месте расположилась американская модель Dodge Ram с результатом девять баллов.

Рейтинг составлен по итогам опроса автолюбителей, которые продали свои авто через сайт Drom.ru. Машины оценивались по десятибалльной шкале после их продажи, а не до, чтобы не было соблазна завысить баллы.

Автолюбители оценили экстерьер, салон, мотор и ходовую часть пикапа. В итоге получилась средняя взвешенная оценка авто.

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