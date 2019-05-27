Понедельник, 27 Мая 2019 года
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Япония снижает шумность своих подлодок

Техника

Повышенная выживаемость и пониженная шумность японских подлодок обеспечивается за счет литий-ионных батарей для систем питания

Токио, 27 мая 2019, 00:29 — REGNUM  Япония сделала серьезный скачок в развитии систем питания для подводных лодок. Об этом пишет журнал The National Interest. По мнению издания, лодки с литий-ионными батареями для систем питания имеют ряд преимуществ, в том числе, и перед атомными подводными лодками.

Ранее уже сообщалось, что в октябре 2018 года на воду сошла японская подводная лодка «Орю». ВМС Японии должны получить ее в 2020 году. Субмарина стала одиннадцатым кораблем класса «Сорю». Всего в данном классе планируется двенадцать подводных лодок. Длина подводной лодки «Орю» — 84 метра. Ее водоизмещение — 4 519 тонн. Дальность действия составляет 6 100 морских миль. Экипаж субмарины насчитывает шестьдесят пять человек.

Вооружение подводной лодки включает в себя шесть 533-мм торпедных аппаратов, которые могут использоваться для запуска тридцати торпед Типа 89 или противокорабельных ракет «Гарпун». Скорость лодки в подводном положении достигает двадцати узлов, а глубина погружения — до шестисот метров. На данной глубине могут использоваться не все типы противолодочных торпед.

Изюминкой лодки «Орю» являются литий-ионные батареи, обеспечивающие время автономной работы в два раза больше, чем свинцово-кислотные батареи в предыдущих моделях. Такие батареи, кстати, используются в смартфонах и ноутбуках. Данные батареи могут перезаряжаться намного быстрее: их можно перезарядить за 1,4 часа в отличие от 2,7 часа у обычных подлодок. Двигатель на аккумуляторах работает тише двигателя ядерной силовой установки. Все это в целом значительно повышает выживаемость лодки.

Важный вопрос — это вопрос стоимости. Японская лодка «Орю» стоит около 536 миллионов долларов. Данная сумма составляет от одной шестой до одной четвертой от стоимости атомной подводной лодки типа «Вирджиния» ВМС США.

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Военно-морской флот
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