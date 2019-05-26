В устройствах Apple могут появиться приложения для контроля симптомов астмы

Вашингтон, , 11:19 — REGNUM Американская компания Apple выкупила стартап Tueo Health, который разрабатывает систему для контроля симптомов астмы у спящих детей. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на источники в отрасли.

По данным издания, соглашение о поглощении Tueo Health было достигнуто в конце 2018 года. Программное обеспечение, разработанное Tueo Health, работает с коммерческими датчиками дыхания. Оно позволяет отслеживать симптомы астмы у спящих детей и предупреждать об их появлении родителей.

Ожидается, что разработки Tueo Health будут использоваться в приложении Health для контроля состояния здоровья на смартфонах iPhone, а также в «умных часах» Apple Watch.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте сотрудники Стэнфордского университета представили результаты исследования, показавшего, что часы Apple Watch могут использоваться для выявления мерцательной аритмии.

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