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Дилеры Renault начали принимать заказы на спецсерию кроссовера Arkana

Техника

Покупатели уже могут оформить заказ на лимитированную версию авто

Москва, 24 мая 2019, 08:03 — REGNUM  Дилеры французского автопроизводителя Renault в России начали принимать заказы на Renault Arkana в стартовой версии Edition One. Об этом сообщается на сайте официального российского дистрибьютора марки.

«Продажи Renault Arkana стартуют летом 2019 года», — говорится в сообщении.

Полноприводная модель Renault Arkana Edition One идет с турбодвигателем TCe 150. Кроме того, у автомобиля установлена светодиодная оптика Pure Vision, мультимедийная система EASY LINK, атмосферная подсветка Ambient Light, камера кругового обзора, система контроля слепых зон и аудиосистема премиум-класса BOSE.

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