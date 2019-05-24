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Обнародованы первые фото китайского «клона» Toyota Land Cruiser Prado

Техника

Речь идет о внедорожнике GAC Trumpchi GS8

Обнародованы первые фото китайского «клона» Toyota Land Cruiser Prado
Иллюстрация: Autohome
GAC-Trumpchi-GS8

Пекин, 24 мая 2019, 07:44 — REGNUM  Первые изображения обновленной версии внедорожника Trumpchi GS8 китайского автомобильного концерна GAC Group появились на сайте министерства промышленности Китая.

Из-за сходства китайскую модель GAC Trumpchi GS8 называют «клоном» Toyota Land Cruiser Prado.

У обновленной модели внедорожника новая радиаторная решетка, изменены бамперы. Кроме того, у этой модели появилась полностью светодиодная оптика. В салоне авто почти ничего не поменялось. Появилось только сенсорное управление системой климат-контроля.

GAC Trumpchi GS8 нового поколения стал длиннее на 20 мм (его длина составит 4835 мм) и выше на 15 мм (до 1785 мм). Остальные габариты не изменятся. Ширина авто будет 1910 мм, а колесная база — 2800 мм.

Обновленная модель стала мощнее на 51 л.с. Под капотом внедорожника 2,0-литровая бензиновая «турбочетверка», которая выдает до 252 л.с. Она будет агрегатироваться с классическим шестиступенчатым «автоматом» Aisin.

Сообщается, что поставки обновленного GAC Trumpchi GS8 начнуться этим летом.

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