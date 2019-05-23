Четверг, 23 Мая 2019 года
20:39:11 МСК

Рогозин назвал главную причину космических аварий и катастроф

Техника

Надёжную технику надо оградить от ненадёжных людей

Москва, 23 мая 2019, 20:38 — REGNUM  Большинство аварий и катастроф ракетно-космической техники были вызваны человеческими ошибками и несоблюдением инструкций, заявил 23 мая глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в ходе лекции в МГУ имени М.В. Ломоносова.

Руководитель корпорации «Роскосмос» отметил, что в ракетно-космической сфере остро стоит вопрос повышения профессионализма и квалификации сотрудников, а сама техника остаётся очень надежной.

«Как уберечь надежную технику от ненадежных людей», — сформулировал эту задачу глава «Роскосмоса».

Дмитрий Рогозин ещё раз подчеркнул, что несоблюдение инструкций, которые буквально «кровью написаны», является самой частой причиной аварий и трагедий с гибелью людей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Китае окончился неудачей запуск навигационного спутника «Яогань-33»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Космические полеты, аппараты и исследования
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить