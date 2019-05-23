Рогозин назвал главную причину космических аварий и катастроф

Москва, , 20:38 — REGNUM Большинство аварий и катастроф ракетно-космической техники были вызваны человеческими ошибками и несоблюдением инструкций, заявил 23 мая глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в ходе лекции в МГУ имени М.В. Ломоносова.

Руководитель корпорации «Роскосмос» отметил, что в ракетно-космической сфере остро стоит вопрос повышения профессионализма и квалификации сотрудников, а сама техника остаётся очень надежной.

«Как уберечь надежную технику от ненадежных людей», — сформулировал эту задачу глава «Роскосмоса».

Дмитрий Рогозин ещё раз подчеркнул, что несоблюдение инструкций, которые буквально «кровью написаны», является самой частой причиной аварий и трагедий с гибелью людей.

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