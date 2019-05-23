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Рогозин рассказал об испытаниях новой межконтинентальной ракеты «Сармат»

Техника

Характеристики новой тяжёлой ракеты считаются близкими к гиперзвуковым

Москва, 23 мая 2019, 20:11 — REGNUM  Испытания новой российской межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) тяжёлого класса «Сармат» проходят по запланированному графику и подтверждают, что её характеристики приближаются к гиперзвуковым, заявил 23 мая глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в ходе лекции, прочитанной им в МГУ им. М.В. Ломоносова.

Кроме того, Дмитрий Рогозин сообщил, что модернизированные баллистические ракеты Р-36, прозванные в США «Сатаной», будут по мере снятия с боевого дежурства использоваться для запуска на орбиту коммерческих грузов.

Напомним, стратегический ракетный комплекс пятого поколения с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат» должен не только превзойти по грузоподъёмности не имеющие аналогов в мире ракеты Р-36, но и обеспечить доставку ядерных боеголовок к целям, защищённым любыми системами противоракетной обороны.

Стоит отметить, что в декабре 2018 года Минобороны РФ подготовило развёртывание шахтных комплексов для перспективных тяжёлых межконтинентальных баллистических ракет «Сармат».

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Военно-промышленный комплекс
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