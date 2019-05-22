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Opera разрабатывает первый в мире игровой браузер

Техника

Продукт, получивший название Opera GX станет доступен в ближайшее время

Opera разрабатывает первый в мире игровой браузер
Bjoertvedt
Opera Software. Штаб- квартира в Осло

Осло, 22 мая 2019, 10:00 — REGNUM  Норвежская компания Opera Software разрабатывает первый в мире игровой браузер. Принять участие в его бета-тестировании можно уже сейчас, сообщается на официальном сайте проекта Opera GX.

Браузер создаётся для работы с игровыми веб-приложениями. Представители компании-разработчика пока не сообщили первых подробностей работы GX, однако, по их словам, программа «скоро» станет доступна.

Уже сейчас любой желающий может пройти регистрацию на официальном сайте Opera GX и получить ранний доступ к проекту. Вероятно, количество пользователей GX во время бета-тестировании будет ограничено.

Напомним, компания Opera Software знаменита созданием одного из самых популярных интернет-браузеров в мире — Opera. За годы существования (разработан в 1994 году) браузер был портирован на множество платформ: PC, смартфоны, а также игровые консоли Nintendo DS и Wii.

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