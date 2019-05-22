Названа стоимость российского электромобиля ZETTA

Тольятти, Самарская область, , 08:12 — REGNUM Цена электромобилей ZETTA тольяттинского автозавода будет от 450 тыс. рублей. Об этом сообщает RG.

Всего будет выпущено три комплектации электромобиля.

На базовую комплектацию придётся около 40% всего объема выпуска авто. Машины с такой комплектацией будут оснащаться только передним приводом.

В средней комплектации останется один привод. При этом электрокар получит аккумулятор с увеличенной ёмкостью. На такую комплектацию придется около 30% всего объёма выпуска модели.

В люксовой комплектации появится аккумулятор увеличенной ёмкости. Таких авто тоже будет выпущено 30% от объема выпуска ZETTA.

Как сообщает глава компании ООО «ЗЕТТА» Денис Щуровский, к серийному производству машина будет готова к концу 2019 года.

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