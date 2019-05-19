В Google рассказали о работе над новой функцией Android

Маунтин-Вью, США, , 09:46 — REGNUM Разработчики операционной системы Android для мобильных устройств работают над функцией сохранения снимков полных страниц. Об этом сообщил вице-президент компании Google Дэйв Берк на своей странице в социальной сети Twitter.

Берк подтвердил что специалисты Google, работающие над Android, разрабатывают функцию, которая позволит делать снимки не только видимой области экрана, но и всей страницы. Он добавил, что, скорее всего, новая функция будет добавлена только в ещё не анонсированную версию операционной системы Android R.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 мая в Google представили новую версию операционной системы Android Q. В настоящее время она находится в фазе бета-тестирования, релиз стабильной версии запланирован на осень 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Google изменит функцию кнопки «назад» в браузере Chrome