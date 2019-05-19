Воскресенье, 19 Мая 2019 года
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В Google рассказали о работе над новой функцией Android

Техника

В Android появится функция сохранения снимка всей страницы

Маунтин-Вью, США, 19 мая 2019, 09:46 — REGNUM  Разработчики операционной системы Android для мобильных устройств работают над функцией сохранения снимков полных страниц. Об этом сообщил вице-президент компании Google Дэйв Берк на своей странице в социальной сети Twitter.

Берк подтвердил что специалисты Google, работающие над Android, разрабатывают функцию, которая позволит делать снимки не только видимой области экрана, но и всей страницы. Он добавил, что, скорее всего, новая функция будет добавлена только в ещё не анонсированную версию операционной системы Android R.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 мая в Google представили новую версию операционной системы Android Q. В настоящее время она находится в фазе бета-тестирования, релиз стабильной версии запланирован на осень 2019 года.

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