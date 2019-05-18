Для экипажа лунной миссии «Федерации» разработали продуктовый паек

Москва, , 13:13 — REGNUM В научно-исследовательском институте пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии составили рацион для экипажей разрабатываемого космического корабля «Федерация». Об этом рассказал РИА Новости директор НИИ пищеконцентратной промышленности Виктор Добровольский.

Добровольский отметил, что рацион для экипажа лунной миссии был разработан на основе продуктов, использовавшихся на кораблях «Союз» и Международной космической станции. Планируется, что космонавты будут получать 2,7−3 тысячи килокалорий в сутки. В настоящее время в НИИ пищеконцентратной промышленности проводят испытания разработанного рациона.

Напомним, многоразовый пилотируемый корабль «Федерация» разрабатывается специалистами ракетно-космической корпорации «Энергия» с 2009 года. Планируется, что этот корабль будет использоваться для первой российской пилотируемой миссии на Луну. Лётные испытания корабля запланированы на 2022 год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 апреля глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин рассказал, что дата первого испытательного запуска «Федерации» неоднократно переносилась из-за того, что работа по этому проекту в РКК «Энергия» «была организована не должным образом».

Читайте ранее в этом сюжете: Рогозин сообщил об увольнении «нерадивых» разработчиков корабля «Федерация»