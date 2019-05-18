Суббота, 18 Мая 2019 года
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Система DownDetector зафиксировала глобальный сбой в работе Facebook

Техника

Сообщения от пользователей о проблемах с доступом к социальной сети начали поступать 17 мая

Вашингтон, 18 мая 2019, 12:20 — REGNUM  Система мониторинга работы интернет-сервисов DownDetector компании Ookla зафиксировала сбой в работе социальной сети Facebook. Об этом сообщается на сайте системы DownDetector.

Согласно данным DownDetector, проблемы в работе социальной сети начались 17 мая и продолжаются около 24 часов. Большинство сообщений о проблемах с Facebook поступило из Бельгии, Бразилии, Германии, Италии, Мексики, Нидерландов, Новой Зеландии, США и Японии.

Пользователи сообщают о полной недоступности социальной сети (58% жалоб), проблемах с аутентификацией (23%) и некорректном отображении ленты новостей (17%).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае Управление по защите персональных данных Турции наложило на компанию Facebook штраф в размере $270 в связи с утечкой личных фотографий 300 тысяч пользователей социальной сети из Турции.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Турции оштрафовали Facebook на $270 тысяч

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