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Количество устройств интернета вещей превысило отметку в 22 млрд

Техника

Прогнозируется, что к 2030 году будет использоваться более 50 млрд устройств интернета вещей

Вашингтон, 18 мая 2019, 08:03 — REGNUM  Количество устройств интернета вещей достигнет 50 млрд к 2030 году. Об этом свидетельствует отчёт исследовательской компании Strategy Analytics.

Согласно отчёту, отметка в 22 млрд IoT-устройств (англ. internet of things — интернет вещей) была преодолена в конце 2018 года. Более половины этих устройств пришлось на корпоративный сегмент. Эксперты прогнозируют, что в ближайшие годы самым быстрорастущим сегментом интернета вещей станут устройства «умного дома», включая бытовые электроприборы и датчики систем вентиляции, отопления, видеонаблюдения.

Аналитики ожидают, что к 2025 году количество IoT-устройств достигнет 38,6 млрд, а к 2030 году интернет вещей будет насчитывать более 50 млрд устройств.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 апреля 2019 года в России вступил в силу первый национальный стандарт интернета вещей, утверждённый Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

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