На Байконуре приступили к заправке космического аппарата «Спектр-РГ»

Москва, , 07:40 — REGNUM Специалисты госкорпорации «Роскосмос» начали загрузку компонентов топлива в баки космического аппарата «Спектр-РГ», на борту которого расположена астрофизическая лаборатория. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Работы по загрузке топлива будут продолжаться несколько дней, после чего аппарат будет перемещён в монтажно-испытательный корпус космодрома для подготовки к стыковке с ракетой-носителем «Протон-М». Запуск космической обсерватории запланирован на 21 июня.

Планируется, что с 2019 по 2023 год обсерватория проведёт 8 полных обзоров всего неба в рентгеновском диапазоне энергий, а с 2023 года приступит к точечному сканированию отдельных галактик. Ожидается, что полная научная программа космической обсерватории будет выполнена за 6,5 лет.

Напомним, первый космический аппарат типа «Спектр» был запущен в июле 2011 года. При расчётном пятилетнем сроке активного существования обсерватория «Спектр-Р» проработал в штатном режиме до конца 2018 года. В январе наземные центры потеряли связь с космической обсерваторией, окончательное решение о признании аппарата вышедшим из строя будет принято в конце мая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце апреля космический аппарат с орбитальной обсерваторией «Спетр-РГ» был доставлен на космодром Байконур для проведения последних наземных испытаний и предпусковой подготовки.

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