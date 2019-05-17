«Уралмашзавод» начал выпуск самой большой машины среди экскаваторов

Екатеринбург, , 12:51 — REGNUM ПАО «Уралмашзавод» (УЗТМ) начал серийное производство самого большого карьерного гусеничного экскаватора — ЭКГ-35. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

УЗТМ заключил контракт на поставку двух экскаваторов ЭКГ-35 с АО «УК «Кузбассразрезуголь» в апреле 2019 года. Завод также собирается выпустить еще одну машину для другой российской угледобывающей компании.

Первый образец экскаватора ЭКГ-35 УЗТМ выпустил в конце 2017 года, а уже весной 2018 года машина поступила в пользование УК «Кузбассразрезуголь» на угольном разрезе «Краснобродский». Начальник энергомеханического департамента АО «УК «Кузбассразрезуголь» Игорь Кирилов отметил высокую производительность опытной модели ЭКГ-35.

«Тренд на увеличение единичной мощности оборудования характерен для многих предприятий горной промышленности. И мы смогли оперативно отреагировать на запрос рынка, организовав в сжатые сроки типовое производство самого крупного российского экскаватора. Мы видим тенденцию роста спроса на машины этого класса в ближайшие годы», — заявил директор по продажам экскаваторного оборудования УК «УЗТМ-КАРТЭКС» Константин Смирных.

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